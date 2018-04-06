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Держать ситуацию в сфере АПК под контролем призвана специально созданная рабочая группа
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5 Апреля 2018 21:27

Держать ситуацию в сфере АПК под контролем призвана специально созданная рабочая группа

В ее состав вошли представители Комитета госконтроля, Генпрокуратуры, МВД и Следственного комитета. И сегодня они приступили к мониторингу сельхозпредприятий страны. Основной акцент на проблемных вопросах, озвученных на семинаре-совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли.

И сегодня же генпрокурор выполнил приятную миссию. Он вручил от имени Белорусской федерации лыжных гонок Круглянской школе № 2 спортивный инвентарь, в том числе лыжи высокого класса, лыжные ботинки, крепления и гоночные комбинезоны.

  

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