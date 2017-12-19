Депутаты утвердили главный финансовый документ страны

18 Декабря 2017 21:03

Бюджет-2018 принят в первом чтении. Как и все последние годы, он запланирован с профицитом. Т.е. доходы госказны превысят расходы. В бюджете учтены основные экономические индикаторы, в том числе рост экономики. Эти средства главным образом направят на повышение зарплат бюджетникам. А в целом перед документом ставили несколько принципиальных задач — выполнить социальные обязательства и обеспечить рост доходов. Насколько прирастут зарплаты и пенсии? И как страна планирует зарабатывать, чтобы выполнить свои обещания? Главные цифры в репортаже Ольги Анищенко.

Все последние годы в основе бюджета - простая математическая формула.

Заработать больше, чем после растратить. А профицит, эту самую разницу, направить на то, что сегодня важнее: обслужить госдолг, увеличить фонд оплаты труда и пенсий. Рост зарплат вообще приоритетен, объясняют депутаты. Все, что свыше заработает экономика, направят в бюджетный сектор.

Людмила Добрынина, председатель комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Рост фонда оплаты труда предусмотрен с ростом в 10 %, а среднемесячная заработная плата — с ростом 14 %. Мы постепенно с учетом роста экономики будем направлять на повышение зарплаты в бюджетной сфере, чтобы обеспечить соотношение минимум 80 % к средней по стране".

Т.е. чтобы разница между средней зарплатой и доходами в бюджетной сфере не стала пропастью. Не в пользу бюджетников была лишь максимум на 20 %. А в целом расходы госказны прирастут. Больше средств получат образование и здравоохранение, культурная сфера, социальная политика. Весомее поддержат экспорт. Все же одна из гарантий роста экономики. А вот агросектор получит меньше, деньги под развитие - таков посыл. Урезали и дорожное строительство. Но здесь все просто: достроили вторую кольцевую. И масштабы стройки в новом году уже не так велики.

Бюджет будущего года всегда составляют с ориентацией на важнейшие экономические показатели - рост экономики, инфляцию, ставку рефинансирования. Эти плановые цифры вовсе не кажутся недосягаемыми. Так и даже лучше экономика сработала в уходящем году. Сценарий бюджета вообще назвали пессимистичным. Но именно такой и нужен, чтобы не переписывать бюджет в течение года, а все отрасли получили из казны столько, сколько государство готово предложить, не нарушая общий баланс доходов и расходов.

Продолжит Беларусь привлекать ресурсы как на внешних, так и на внутреннем рынках. Такая подушка безопасности нужна для своевременных расчетов по госдолгу, напоминает Минфин. В этом году график выплат не нарушали, да и на будущий четкий план - на сколько, с кем развивать финансовое партнерство.

А вот налоговую нагрузку оставят без изменений. Сборы однако проиндексируют на величину инфляции, но это обычная практика для тех налогов, которые исчисляют в белорусских рублях. Вырастет и большинство акцизов, в том числе на бензин и табачные изделия. А в целом налоговый мораторий, конечно, благо, уверяет Кабинет Министров. Минимизирует риски предпринимателей, сподвигает на создание новых рабочих мест. В том числе отсюда надежды правительства и на рост числа занятых в экономике, и на заметное движение зарплат. В среднем по году в прогнозе они не дотягивают до тысячи (920-940 рублей). Такую цифру называет профильный министр, вновь делая скидку на бюджетный сектор. Мол, в реальном заветный порог производственники преодолеют.

В прямой зависимости от роста экономики в новом году и рост пенсий, продолжает министр. Трудовые повысят минимум раз в год. Но если ситуация позволит - добавят больше. Главное - соблюсти пропорцию к уровню средних зарплат.

Завтра парламент продолжит голосовать за бюджетные документы. На повестке - второе и ключевое чтение, чтобы после главный финансовый расклад - 2018 утвердили сенаторы. А затем и Глава государства.