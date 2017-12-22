Депутаты намерены активнее привлекать инвесторов в Китайско-белорусский индустриальный парк

21 Декабря 2017 19:02

Вице-спикер Палаты представителей обратил внимание, что в Национальном собрании созданы 74 группы дружбы с парламентами других стран. Важно - задействовать этот ресурс. Для резидентов Парка созданы выгодные условия. К примеру, компании на десять лет освобождаются от налога на прибыль. С руководством "Великого камня" парламентарии сегодня обсудили вопрос, каким образом условия, которые предлагаются резидентам Парка, распространить по всей стране.

Владислав Щепов, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Глобальные есть документы: это Налоговый кодекс, который будет разрабатываться и комплексно перерабатывается в этом году. Нужно комплексное инвестиционное законодательство продолжать совершенствовать. Мы в первом чтении приняли закон об инвестициях, то есть до второго чтения мы можем некоторые новеллы по привлечению инвесторов включить даже в наш закон об инвестициях. Есть закон о приватизации".

Болеслав Пирштук, зампредседателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Уже 23 резидента из 7 стран мира, причем приходят очень крепкие страны, с хорошим экономическим потенциалом, с хорошими финансами. И нам важно, чтобы они не просто сюда пришли и заработали какую-то прибыль, чтобы они привнесли новые технологии. Это, безусловно, даст серьезный толчок в развитии нашей экономики".

Производство в Китайско-белорусском индустриальном парке запустят уже в следующем году. Так, в "Великом камне" начнет работу американская компания по выпуску станков с лазерами - они уже завершают строительство. В 2018-м соберут первые суперконденсаторы для "Белкоммунмаша".