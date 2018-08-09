Депутаты готовятся к сессии. Экономический блок вопросов будет приоритетным

Изменения в Трудовом и Жилищном кодексах, а также новый законопроект об органической продукции. В Минске депутаты сегодня обсудили повестку 5 сессии Палаты представителей. Сейчас в нижней палате парламента находится 36 законопроектов. Скоро на рассмотрение поступит и проект нового Налогового кодекса. Кроме того, на сессии рассмотрят 5 документов, которые касаются экономики, инвестиций и экологии. 20 законопроектов находятся во втором чтении, их примут уже на осенней сессии.

Болеслав Пирштук, зампредседателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Наше население должно почувствовать отдачу уже в этом году. Есть целый блок достаточно сложных законопроектов, например, Жилищный кодекс, куда будем вносить в очередной раз изменения, Трудовой кодекс. Это те нормативные документы, которые касаются всего населения страны. Мы очень много внимания уделяем выездным заседаниям. Нам важно соизмерять позицию избирателей, позицию населения, чтобы максимально полно учесть их желания и требования".

Также депутаты рассматривают вопросы о инвестиционной и туристической привлекательности нашей страны. Заместитель председателя Палаты представителей Беларуси Болеслав Пирштук отметил, что туризм может стать хорошей статьей доходов в бюджет страны. Особенно сейчас после послабления визового режима.