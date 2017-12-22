Декрет "О развитии цифровой экономики" ляжет в основу изменений в Договоре о ЕЭС

22 Декабря 2017 17:03

Принятый документ, возможно, ляжет в основу изменений в Договоре о Евразийском экономическом союзе. Речь идет о единой цифровой платформе для 5 государств-участников. О необходимости ее создания журналистам рассказал председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

Тигран Саркисян, председатель коллегии ЕЭК: "Все страны занимаются сейчас цифровыми программами. Необходимо проводить согласованную политику в этой сфере, иначе появятся новые барьеры. И невозможно представить ЕАЭС без цифровой трансформации".