Экономика
22 Декабря 2017 17:03
Декрет "О развитии цифровой экономики" ляжет в основу изменений в Договоре о ЕЭС
Принятый документ, возможно, ляжет в основу изменений в Договоре о Евразийском экономическом союзе. Речь идет о единой цифровой платформе для 5 государств-участников. О необходимости ее создания журналистам рассказал председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.
Тигран Саркисян, председатель коллегии ЕЭК: "Все страны занимаются сейчас цифровыми программами. Необходимо проводить согласованную политику в этой сфере, иначе появятся новые барьеры. И невозможно представить ЕАЭС без цифровой трансформации".
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