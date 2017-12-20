Декрет "О развитии предпринимательства" поддержали сенаторы

19 Декабря 2017 21:04

На оздоровление и активизацию экономики направлен и ключевой документ из либерального пакета указов для бизнеса. Декрет "О развитии предпринимательства" сегодня поддержали сенаторы.

Это финальная точка на пути документа в жизнь. Все согласования пройдены, бизнесу предложены максимально комфортные условия работы. Их главный принцип - минимум вмешательства государства в деятельность предпринимателей.

Бизнес переходит в режим саморегулирования, но ответственность за безопасную работу остается неизменной. Теперь будет проще зарегистрировать свое дело. Для этого предусмотрен уведомительный порядок работы по принципу "сегодня подал заявку - завтра приступил к делу". Контрольные органы делают ставку на профилактику нарушений - уменьшают количество проверок бизнеса. Резко упало и число требований к работе предпринимателей - санитарные и пожарные правила сократили в десятки раз.

Владимир Пантюхов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Нам, парламентариям, сегодня нужно вместе с правительством принять ряд нормативных документов, которые бы позволили раскрыть механизм этого декрета. Их 20. Это и Гражданский кодекс, и другие, целая плеяда законов. Мы это сделаем, и тогда предпринимательство займет достойное место в экономике страны".

Стратегическая задача - нарастить долю малого и среднего бизнеса в экономике до 40 %. И это в трехлетний срок. Ожидается, что декрет кардинально изменит бизнес-климат и станет настольной книгой как для предпринимателей, так и для представителей власти.