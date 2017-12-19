Бюджет-2018 рассмотрят белорусские парламентарии

18 Декабря 2017 07:00

Главный финансовый документ страны сегодня рассмотрят белорусские парламентарии. Бюджет-2018 пройдет первое чтение. Окончательно утвердить его должны на неделе. В основе документа - консервативный сценарий внешних условий. Депутаты избегают излишнего оптимизма, чтобы в течение года не пересматривать финансовые показатели. Так, рост ВВП определен в размере 1,2 процента. Инфляция не превысит по планам семи с половиной пунктов. Для ставки рефинансирования обозначили планку в 11 процентов. В приоритетах - выплаты по внешним займам, социальные расходы и зарплаты бюджетникам.