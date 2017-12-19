18 Декабря 2017 15:03

Сегодня бюджет-2018 принят Палатой представителей в первом чтении большинством голосов. Он запланирован с профицитом. Это значит, что зарабатывать планируем больше, чем тратить. Надежды на реальный сектор, на приток денег от экспорта калийных удобрений и экспортных нефтяных пошлин. Это отметил Министр финансов Владимир Амарин. Также будем размещать еврооблигации на 600 миллионов долларов. В следующем году Беларусь получит и 7-й транш от ЕАЭС на 200 миллионов долларов. Рост экономики напрямую отразится на повышении доходов - для бюджетников они увеличатся на 14 %. Пенсии сохранят прежнюю пропорцию - это 40 % от среднемесячной зарплаты по стране.

За основу депутаты приняли консервативный сценарий развития экономики, рост ВВП 1,2 %, инфляция 7 с половиной и ставка рефинансирования 11 %. Напомним, согласно прогнозу социально-экономического развития, валовой внутренний продукт правительство закладывает плюс 3,5 %.