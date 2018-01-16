Быть или не быть аккумуляторному заводу под Брестом

15 Января 2018 21:16

Площадку определили еще два года назад. Это свободная экономическая зона. Но таким соседством обеспокоены жители сразу нескольких деревень, ведь в производстве будет использован свинец. Люди переживают, что предприятие окажет негативное влияние и на окружающую среду, и на здоровье. Сейчас идет сбор подписей против строительства завода. В ситуации разбиралась Виктория Потоня.

Строительство завода вблизи аэропорта уже ведется. На площадке работает техника. Именно здесь и расположится первый в стране аккумуляторный завод с полным циклом производства. Проект включен в госпрограмму инновационного развития страны. Здесь планируют производить свинцово-кислотные аккумуляторные батареи.

Пока это первый пусковой комплекс, рассчитанный на 1 млн аккумуляторов в год. Планируется создать 140 рабочих мест, а первый образец получить уже в сентябре этого года. Но именно слово "свинец" настораживает жителей ближайших населенных пунктов.

Главный вопрос - экологическая безопасность вблизи промышленной зоны. Ведь рядом дачные участки, деревни да и сам областной центр. Люди уверены: вредные выбросы от производства аккумуляторов негативно скажутся на здоровье. И активно собирают подписи, чтобы остановить строительство завода. В списке уже более 5 тысяч фамилий.

В свою очередь руководство завода утверждает: производство безопасно. В основе передовой опыт стран Западной Европы и США, где аналогичные заводы расположены даже в центре городов. Согласно санитарным нормам Минздрава Беларуси, защитная зона аналогичного предприятия не должна превышать 500 метров. Ближайший населенный пункт – деревня Хабы - находится в 750-ти. Чтобы построить такой завод, утверждает его владелец, необходимо пройти жесткий контроль. В Беларуси эти нормы гораздо выше, чем в Европе, куда в том числе собираются экспортировать продукцию.

Виктор Лемешевский, основатель первой аккумуляторной компании, владелец завода: "Для того чтобы продавать в Европе аккумуляторные батареи, мы должны быть сертифицированы. В том числе по экологическим параметрам. Это абсолютно безопасное производство. Мы стараемся использовать больше оборудования роботизированного и оборудования с искусственным интеллектом, которое предотвращает любые возможные аварийные ситуации".

Оценку воздействия завода на окружающую среду провела организация "Экология-Сервис". Разрешение после анализа проекта выдал и Республиканский центр государственной экологической экспертизы при Министерстве природных ресурсов. Специалисты уверяют: на заводе предусмотрена серьезная система очистки воды и воздуха. Уже в первом пусковом комплексе будут построены собственные очистные сооружения. Выбросы свинца по расчетам не превысят 3 кг в год. Для сравнения: локомотивное депо города дает 19 кг.

У каждой из сторон свои объективные аргументы. Чтобы восполнить информационный вакуум, для журналистов власти Бреста организовали пресс-конференцию. Встреча с обеспокоенными жителями также запланирована.