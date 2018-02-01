Будущее белорусско-российского сотрудничества обсудили в Алматы премьер-министры двух стран

2 Февраля 2018 12:12

Как отметил Андрей Кобяков, прошлый год показал хорошую динамику. При этом есть потенциал для улучшения. Главное - вовремя обсуждать имеющиеся вопросы. Готовность к диалогу подтвердил и российский коллега Дмитрий Медведев.

Об увеличении товарооборота шла речь и на встрече глав правительств Беларуси и Армении сегодня утром в формате один на один. Напомним, Андрей Кобяков в эти дни находится с рабочим визитом в Казахстане. Кроме двухсторонних встреч, в программе и открывшийся уже форум "Цифровая повестка в эпоху глобализации", а также заседание Евразийского межправсовета.