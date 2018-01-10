Более миллиона кубометров круглого леса ежегодно будут перерабатывать в Минской области

10 Января 2018 18:03

Более миллиона кубометров так называемого круглого леса ежегодно будут перерабатывать в Минской области. Таких показателей планируют достичь через два года, благодаря активной модернизации деревообрабатывающих комплексов. Только в Стародорожском лесхозе в ближайшее время запустят новую линию для переработки древесины большого размера - там будут делать пиломатериалы и доску для пола. Большая часть такой продукции пойдет на экспорт в страны западной Европы.

Модернизация затронет почти все лесхозы области. Новые деревообрабатывающие линии в этом году также появятся во Узденском, Клецком, Логойском и Червенском лесхозе.