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Более 50 тысяч тонн мясной продукции из Беларуси будет поставлено Москву в следующем году
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11 Октября 2017 19:12

Более 50 тысяч тонн мясной продукции из Беларуси будет поставлено Москву в следующем году

Об этом сегодня заявил министр правительства Москвы Сергей Черемин на форуме делового сотрудничества Минска и Москвы. Города в тесной кооперации уже около 6 лет. При этом экспорт белорусских товаров ежегодно растет. В прошлом году он составил более 5 миллиардов долларов. В 2018 есть все возможности увеличить его еще на 40.

Представители двух столиц также поделились опытом в организации инфраструктур больших городов. Речь шла о снижении энергопотребления в жилых домах, организации парковок, реставрации исторического центра, строительстве метро. Для московских участников форума прошла презентация портала онлайн-бронирования туристических услуг в Беларуси - "Карта гостя Минска". Также участники обсудили развитие медицинского туризма.

 

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