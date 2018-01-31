Более 20 лет Беловежская пуща - надежный партнер Белорусской торгово-промышленной палаты

30 Января 2018 21:23

В Беловежской пуще через два года появится музей под открытым небом. Комплекс расскажет сразу о нескольких эпохах. Уже в этом году там появятся аналоги первых древних стоянок. Национальный парк сегодня - одно из самых любимых мест у туристов, в том числе иностранных. Тому способствует и безвизовый режим для этого региона сроком до 10 дней. Особенно это оценили наши ближайшие соседи - Польша и Прибалтика. Всего же только за прошлый год Беловежскую пущу и поместье Деда Мороза посетили почти полмиллиона туристов. И уже более 20 лет национальный парк - надежный партнер Белорусской торгово-промышленной палаты (видео).