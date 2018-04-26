Бизнес-форум деловых контактов в Бресте собрал представителей 18 стран

26 Апреля 2018 15:09

Товары и услуги презентуют около 120 предприятий из Беларуси, России, Италии, Египта, Германии и Польши. С Подляским воеводством подписано соглашение о сотрудничестве. Соседей интересует инвестклимат приграничья и совместные проекты в туристической отрасли. Также сегодня Брестский облисполком подписал три инвестсоглашения в сфере железнодорожного транспорта и сельского хозяйства. А с предприятием из США - о расширении производства кремниевых пластин в Пинске.

Андрей Клец, зампредседателя Брестского облисполкома: "Также мы заключили соглашения с ШОС. Это деловой клуб. Предварительные проработки у нас с ними есть. Я думаю, что это первый шаг, который мы сделаем. И это потом последующие встречи в других регионах, в первую очередь в РФ, направления юго-восточного: Китай, Пакистан. Я думаю, что эти направления у нас будут более широко развиваться с участием данной организации. Потому что они являются специалистами, с ними плотно сотрудничают".

Ежи Лещинский, маршалок Подляского воеводства (Польша): "С Брестским регионом мы реализуем совместные трансграничные проекты. Сегодня мы подписали соглашение о более тесном сотрудничестве, которое пойдет на пользу и развитие двух регионов. Безвизовый режим - это тоже отличный шанс укрепить партнерские связи. Это отличная возможность создавать совместные туристические проекты".

На форуме впервые широко представлена банковская сфера. Предусмотрены не только деловые встречи, но и торги. Завтра пройдет контактно-кооперационная биржа. На аукцион по реализации недвижимого имущества будет выставлено около 20 объектов.