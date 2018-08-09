От покупки стали до развития туризма. У регионов Беларуси и Китая все больше общего. Бизнес-делегация города Янджоу с двухдневным визитом находится в Могилевской области. Среди гостей - представители крупных корпораций строительного профиля, инжиниринга, светооборудования, производства зимней одежды и кабельной продукции. Накануне они посетили ряд предприятий Осиповичей. Подписан меморандум о сотрудничестве.

Анна Землянухина, зампредседателя Осиповичского райисполкома:

"Меморандум положит начало плодотворному сотрудничеству и в экономике, и в сфере туризма, и культуры. Осиповичский завод транспортного машиностроения высказал интерес к приобретению стали именно у КНР. Конкретно производится она в Янджоу".

Чень Ян, зампредседателя Народного правительства г. Янджоу, Китай:

"Мы гордимся дружескими взаимоотношениями между лидерами наших стран. Именно они послужили стимулом для развития сотрудничества, как в сфере экономики, так и образования, культуры. Индустриальный парк - только начало больших проектов. В приоритете - сельское хозяйство, создание совместных предприятий".

Делегация также посетит первый молочный холдинг и встретиться со специалистами регионального представительства Белорусской торгово-промышленной палаты.