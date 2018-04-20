Белорусы стали больше доверять облигациям как средству пополнения доходов

20 Апреля 2018 08:08

Эти ценные бумаги имеют гарантированную прибыль, и купить их можно даже с помощью интернет-банкинга. Участники онлайн-конференции в Белтелерадиокомпании обратили внимание на главные принципы инвестирования средств.

Виталий Тихонов, замначальника управления Белорусской универсальной товарной биржи: "Если рассматривать рынок акций, то мы здесь анализируем финансовую деятельность предприятия. Мы смотрим его отчетность на специальном информационном ресурсе, смотрим, как работало предприятие - с прибылью или с убытками, смотрим на его обеспеченность акциями, имуществом, какие дивиденды оно выплачивало, и на основании этого принимаем решение о приобретении ценных бумаг. Если говорить о рынке акций, то здесь мы анализируем рынок ставок по депозитам и кредитам, т.е. искать золотую середину. Ну, и надо не забывать про портфельные инвестиции, когда приобретается часть инструментов высокорискованных, а часть вкладывается в надежные инструменты, которые приносят гарантированный доход".

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