Белорусский бизнес заработал в новых условиях

2 Января 2018 09:01

С 1 января вступили в силу многие нормы из "либерального" пакета документов по раскрепощению деловой инициативы. Главный принцип - минимум вмешательства государства в деятельность предпринимателей. Бизнес переходит в режим саморегулирования, но ответственность за безопасную работу остается неизменной. Теперь будет проще зарегистрировать свое дело. Для этого введен уведомительный порядок работы по принципу "сегодня подал заявку - завтра приступил к делу". Контрольные органы делают ставку на профилактику нарушений - уменьшают количество проверок. Резко упало и число требований к работе предпринимателей - санитарные и пожарные правила сократили в десятки раз. Кроме того, в Беларуси объявлен налоговый мораторий на два года. Однако работу над оптимизацией налоговой системы продолжат.

Александр Калинин, председатель Белорусского союза предпринимателей: "В правительстве создается рабочая группа, которая в течение первого полугодия должна концептуально поменять некоторые подходы к Налоговому кодексу. И я надеюсь, что совместной работой между бизнесом и госслужащими мы выработаем прогрессивные подходы, и об этом будет известно осенью следующего года".