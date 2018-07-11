Белорусский автозавод увеличивает экспорт своей продукции

Всего с начала года продано более 600 машин в 27 стран мира. Основной внешний вектор продажи - Россия. Это 60 % поставок. Сформирован портфель заказов и для промышленников Украины - всего на 40 миллионов долларов. В южной стране-соседке популярны модели грузоподъемностью 130 и 220 тон. Среди новых экспортных направлений БелАЗа - Филиппины и Бангладеш.

Анатолий Трамбицкий, заместитель начальника маркетинг-центра ОАО "БелАЗ - управляющая компания холдинга "БелАЗ-холдинг": "В Узбекистан мы отгрузили порядка 90 машин. Там у нас крупный контракт - на 230 машин. У нас на сегодня практически сформирован портфель заказов на технику грузоподъемностью от 90 до 220 тонн. В этом году мы выходим и на рынки дальнего зарубежья. Это Монголия. Впервые в этом году отгрузили в Бангладеш технику и на Филиппины".

В целом же по результатам нынешнего года БелАЗ планирует увеличить экспорт своей продукции не менее чем на 12 %.