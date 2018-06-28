Белорусские сенаторы рассмотрели около двух десятков вопросов

Общая маркировка товаров - на едином евразийском рынке! Сегодня белорусские сенаторы ратифицировали соглашение, которое было достигнуто премьерами на последнем межправсовете ЕАЭС. Документ призван остановить контрафакт и вывести из тени целые секторы торговли. Это станет возможным благодаря единой информационной системе, которая будет отслеживать товары от производства до прилавка магазина. Сегодня законодатели определяют, какие товары попадут в пилотный перечень маркировки.

Григорий Бысюк, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "В первую очередь важно, что потребители получат гарантию надежного товара. Кстати, соглашение будет распространяться не только на меховые изделия. Сейчас формируется перечень товаров, на которые будет наноситься маркировка. И действие этого соглашения будет распространяться и на индивидуальных предпринимателей, и на юридические лица".

Кроме того, Совет Республики принял к сведению восьмой декрет "О развитии цифровой экономики". А также ратифицировали соглашение с Китаем о безвизовом режиме. Ожидается, что посещать Поднебесную без штампа в паспорте белорусы смогут уже в течение ближайшего месяца.