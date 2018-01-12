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Белорусские ремесленники могут продавать свои изделия через Интернет, в мастерских и удаленно
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12 Января 2018 19:00

Белорусские ремесленники могут продавать свои изделия через Интернет, в мастерских и удаленно

Сегодня в силу вступил указ, подписанный Президентом в начале октября. Документ значительно расширил перечень видов ремесленной деятельности по заявительному принципу без госрегистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Петр Арушаньянц, директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Беларуси: "Если вчера это можно было делать только двумя способами (либо на рынке продавать свою продукцию, либо через посредничество магазинов), то теперь ремесленник может самостоятельно продавать у себя дома, по месту производства, в любых местах, предназначенных для торговли".

Ожидается, что количество ремесленников с вступлением в силу указа увеличится. Нововведения особо будут интересны начинающим мастерам, людям пенсионного возраста, мамам в декрете, людям с ограниченными возможностями.

  

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