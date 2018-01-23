Белорусские производители презентуют свою продукцию на международной выставке в Судане

22 Января 2018 21:14

И вот еще один пример сотрудничества со странами дальней дуги. Белорусские производители в эти дни презентуют свою продукцию на международной выставке в Судане, где сегодня стартовал масштабный форум International Fair of Khartoum. Он продлится до 29 января.

Эта авторитетная выставка проводится более 40 лет подряд и является ключевой в Северо-Восточной Африке. На это раз нашу страну представляют флагманы промышленности: БелАЗ, Бобруйскагромаш, "Атлант" и другие. Всего более двух десятков отечественных компаний. Выставку считают одной из самых популярных среди экспортеров техники и промышленного оборудования. Это обусловлено тем, что 80 % жителей 40-миллионной страны заняты в агросекторе – это огромный рынок для производителей сельхозтехники. В Судане востребованы тракторы, станки, шины. Детально обсудить вопросы сотрудничества деловые круги смогут уже завтра в рамках суданско-белорусского бизнес-форума. Сегодня среди многочисленных посетителей стенда нашей страны был и премьер-министр этой африканской республики. Об этом по телефону сообщили организаторы, выставочная компания "Белинтерэкспо".

Евгений Введенский, директор выставочного предприятия "Белинтерэкспо" БелТПП (по телефону):

"Это крупнейшая выставка, которая собирает более 600 компаний более чем из 30 стран мира. Свои павильоны представили Германия, Италия, Корея и другие страны. Белорусскую экспозицию посетил премьер-министр Судана. Он поприветствовал белорусскую делегацию и выразил удовлетворение тем, что Беларусь впервые присутствует в рамках национального павильона на самом крупном выставочном мероприятии этой страны".