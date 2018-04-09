Белорусские производители березового сока выходят на рынки Европейского союза

9 Апреля 2018 19:02

К массовому сбору в промышленных масштабах уже приступили и в Гродненской области. Лесхозы заготовили первую тысячу тонн березового сока. Любители свежего продукта могут приобрести его прямо на лесных плантациях. В то же время за самовольную заготовку витаминного напитка предусмотрены внушительные штрафы - до 500 рублей. Юрий Карнелович изучил всю технологию производства национального продукта.

Для лесников сейчас горячая пора, сродни жатве у хлеборобов. Работают с утра и до позднего вечера, ведь период заготовки сока всего две недели. К делу подошли основательно, провели подсочку и даже договоры на реализацию продукта заключили.

К подсочке берез в этом лесничестве подходят ответственно. Сок добывают исключительно из деревьев, которые через пять лет будут вырубаться. У лесника, как и у врача, главное правило – не навредить.

Заготовка березового сока - это целая наука. Во-первых, дерево должно быть абсолютно здоровым и в диаметре не меньше 20 сантиметров. Вот эта береза идеально подходит. Делаем неглубокий надпил, до 5 сантиметров, вставляем лоток и все, можно ждать. За сутки с этого дерева собирают до 20 литров полезного напитка.

Березовый сок – напиток целебный. А в первые дни после заготовки в нем максимальное количество витаминов. Вот и едут местные жители за здоровьем прямо на плантацию к лесникам.

К сезону подсочки готовятся и переработчики. На этом предприятии уже промыли специальные емкости и наладили оборудование. Первую партию целебного напитка готовят к отгрузке. Кстати, разливают сок исключительно в стеклянную тару. Экологически безопасная упаковка - одно из главных требований иностранных покупателей.

Кстати, кроме традиционного российского покупателя, в этом году гродненский сок продегустируют и европейцы. Местный лесхоз заключил контракт с литовскими партнерами на поставку продукции на рынки ЕС.