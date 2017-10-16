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Белорусские машиностроители заняты разработкой новой линейки дорожной техники
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16 Октября 2017 18:01

Белорусские машиностроители заняты разработкой новой линейки дорожной техники

Как рассказали сегодня в Министерстве транспорта и коммуникаций, в ноябре будет сформирована соответствующая программа с "Амкодором". Предприятия холдинга в перспективе займут нишу в производстве машин для строительства и ремонта дорог, в том числе местного назначения. По подсчетам экспертов, более 30 % именно локальных дорог требуют неотложного ремонта.

Отметим, накануне в Слуцком районе на необходимость реконструкции дорог местного назначения с применением новейших технологий обратил внимание и Глава государства. 

  

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