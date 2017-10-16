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Белорусские машиностроители разработают новую линейку дорожной техники
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16 Октября 2017 17:06

Белорусские машиностроители разработают новую линейку дорожной техники

Как сообщили в Минтрансе, предприятия холдинга "Амкодор" смогут занять нишу производителя машин для строительства и ремонта дорог.

На необходимость реконструкции дорог местного значения с применением новейших технологий обратил внимание Глава государства. Президент потребовал, чтобы скоростными, качественными и долговечными были не только большие трассы, но и местные дороги.  

  

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