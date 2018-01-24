Белорусские компании проводят масштабную презентацию на престижном форуме в Судане

24 Января 2018 12:05

Павильон нашей страны открылся на Хартумской международной выставке - она ключевая в Северо-Восточной Африке. Накануне на берегах Нила официально открылся и павильон "Made in Belarus", экспозицию проводит предприятие “Белинтерэкспо”. Более 30-ти стран-экспонентов. Ожидается более 150-ти тысяч посетителей. Новинки демонстрируют флагманы белорусского машиностроения, оборудования и продуктов питания. Кроме того, состоялся суданско-белорусский бизнес форум. Деловые перспективы обсудили и на заседании межправительственной комиссии. Минск и Хартум планируют активизировать взаимодействие в энергетике, геологоразведке, промышленности и строительстве.