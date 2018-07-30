Белорусские аграрии преодолели рубеж в два миллиона тонн зерна

30 Июля 2018

В лидерах по-прежнему Брестская область - на счету 665 тысяч тонн хлеба. Убрать здесь осталось всего треть площадей. Гродненский регион намолотил 530, Минский - 487 тысяч тонн зерновых. Гомельская область ведет работы на последних гектарах. Активно включились в работу Могилевская и Витебская области.

Средняя урожайность по стране на сегодня почти 28 центнеров с гектара. Это меньше по сравнению с прошлым годом, но темпы этой кампании выше. В Беларуси уже убрали треть процентов площадей. А в прошлом году к 30 июля было освоено всего 7 %.

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