Белорусская торгово-промышленная палата отмечает 65-летний юбилей

23 Декабря 2017 12:18

65 лет истории успеха. Сегодня юбилей отмечает самое крупное бизнес-братство страны - Белорусская торгово-промышленная палата. Под крылом этой организации более 2 тысяч предприятий-партнеров: от флагманов промышленности до малого бизнеса. За время существования БелТПП организовала свыше 2 тысяч бизнес-форумов, деловых встреч и контактно-кооперационных бирж. И по праву считается лучшей площадкой для продвижения белорусского экспорта.

У Белоруской торгово-промышленной палаты четыре приоритета развития до 2020 года - поддержка национального экспорта, принцип "одно окно" для бизнеса во внешнеэкономической деятельности, а еще "здесь и сейчас", что включает получение максимального спектра услуг дистанционно. И четвертая задача - все игроки на рынке должны понимать: БелТПП - это крупнейший бизнес-союз.