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Белорусская экономика за 9 месяцев выполнила годовой прогноз по ВВП
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17 Октября 2017 17:06

Белорусская экономика за 9 месяцев выполнила годовой прогноз по ВВП

Об этом заявил премьер Андрей Кобяков на заседании президиума Совмина. Общая ситуация в экономике сохраняется стабильной, почти все ключевые показатели эффективности работы правительства и Нацбанка выполняются.

  

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