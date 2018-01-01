Белорусская экономика в новом году покажет рост более чем в 3 %

1 Января 2018 15:10

Как заявил в интервью нашему каналу премьер-министр, 2017-ый стал хорошей базой для 2018-го: ВВП страны составил более 2 % - экономика должна быть растущей. В наступившем году стоит задача финансового оздоровления предприятий и диверсификации экспорта по схеме - треть-треть-треть. А именно разделить практически поровну поставки в Россию, дальнее зарубежье и Евросоюз. В 2017-м была рекордно низкая инфляция - менее 5 %. Это дает возможность смотреть в будущее с оптимизмом.

2018-й станет годом внедрения тех законодательных решений, которые приняты в минувшем году, в частности документов, направленных на раскрепощение деловой инициативы.