Экономика
1 Января 2018 15:10
Белорусская экономика в новом году покажет рост более чем в 3 %
Как заявил в интервью нашему каналу премьер-министр, 2017-ый стал хорошей базой для 2018-го: ВВП страны составил более 2 % - экономика должна быть растущей. В наступившем году стоит задача финансового оздоровления предприятий и диверсификации экспорта по схеме - треть-треть-треть. А именно разделить практически поровну поставки в Россию, дальнее зарубежье и Евросоюз. В 2017-м была рекордно низкая инфляция - менее 5 %. Это дает возможность смотреть в будущее с оптимизмом.
2018-й станет годом внедрения тех законодательных решений, которые приняты в минувшем году, в частности документов, направленных на раскрепощение деловой инициативы.
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