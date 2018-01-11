Белнефтехим считает целесообразным сравнять цены на топливо в Беларуси с российскими

11 Января 2018 12:10

Заместитель председателя концерна Белнефтехим Андрей Рыбаков отметил, что увеличение стоимости сырья неизбежно приводит к увеличению цены готового продукта. За август-декабрь черное золото выросло почти на 26 %. Таким образом, для компенсации стоимость топлива на автозаправках необходимо поднять на 23 %. Сейчас розничные цены на АЗС в Беларуси ниже, чем в России, Украине и странах Балтии.