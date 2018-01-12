БелАЗ открывает еще одну страницу проекта, посвященного юбилею Белорусской торгово-промышленной палаты

11 Января 2018 21:26

Он вошел в Книгу рекордов Гиннесса и покорил промышленников на просторах от Европы до Африки. Белорусский гигант БелАЗ открывает еще одну страницу нашего проекта, посвященного юбилею Белорусской торгово-промышленной палаты. Авторитетному бизнес-союзу Беларуси уже 65! И холдинг БелАЗ входит в число крупнейших игроков нашего и зарубежного рынков. Сегодня это единственный в СНГ производитель карьерной техники, который идет в ногу со временем - об этом говорит и вероятность продажи продукции за криптовалюту. Нестандартный взгляд на предприятие - прямо сейчас (видео).