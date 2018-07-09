"Великий камень" вышел на новый уровень финансового обслуживания. Беларусбанк открыл офис для оказания услуг иностранным резидентам. Золотую ленту перерезали вице-премьер Анатолий Калинин и исполнительный директор "Компании по развитию индустриального парка" Ху Чжэн. В списке обслуживаемых лиц как физические, так и юрлица. Из 36-ти иностранных резидентов треть обслуживается крупнейшим белорусским банком. Теперь регистрировать инвестиции в "Великом камне" станет проще, а это - еще один шаг к укреплению международных отношений в индустриальном парке.

На текущий момент в совместный проект Беларуси и Китая уже инвестировано около 350 миллионов долларов. Иностранных инвесторов привлекают налоговые льготы, либеральное законодательство относительно зарубежной собственности.