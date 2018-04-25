Беларусь вышла на рынок Китая с мясом птицы

25 Апреля 2018 19:01

Китай открыл свой рынок для белорусской птицы. Право первых поставок, которые могут стартовать уже в середине мая, получили пять предприятий. Об этом нашему телеканалу рассказали в Минсельхозпроде. Такое решение стороны приняли по итогам ранее прошедшей инспекции и финального визита делегации Китая на минувшей неделе. Сегодня экспортный потенциал по мясу птицы у Беларуси около 150 тысяч тонн в год. Часть этой продукции уйдет в Поднебесную. Белорусские продукты, в том числе и молочку, в Китае будет продвигать совместная компания, созданная на днях в Шанхае. В ближайшее время будет налажена их доставка по железной дороге. Отдельное внимание уделят электронной торговле.

В настоящее время предприятия Минсельхозпрода поставляют в Китай молочную продукцию, говядину и лен. По итогам прошлого года Беларусь поставила на рынок партнера сельхозпродукции на 15 миллионов долларов. На этот год уже подписаны контракты на 100 миллионов долларов.

Также в ведомстве сообщили, что накануне по видеосвязи состоялись очередные переговоры по поставкам молочной продукции в Россию. Позиция нашей страны - сохранить объемы прошлого года, по каждой товарной позиции пытаются договориться отдельно. Разговор по видеосвязи продолжится в эту пятницу. А визит российской стороны в Минск для решения наболевших торговых вопросов состоится после 9 мая. Отложить переговоры попросила официальная Москва.