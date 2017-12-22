Беларусь сегодня отмечает День энергетика

22 Декабря 2017 07:05

Сейчас главная задача - обеспечить энергобезопасность страны. Снизить тарифы на электроэнергию для реального сектора экономики практически на треть позволит запуск БелАЭС. Также введение в строй станции заметно ослабит зависимость энергосистемы от российского газа. Сегодня она оценивается в 95 % - столько объектов работают на голубом топливе. Напомним, ввод первого энергоблока Белорусской АЭС запланирован на 2019, годом позднее запустят второй.

Отметим, со следующего года Беларусь полностью отказывается от импорта электроэнергии, более того, активно прорабатывает новые рынки поставок энергии. Как отметил министр, белорусский киловатт-час на рынке ЕАЭС конкурентоспособен, а его себестоимость в сравнении с нашими партнерами по евразийской интеграции значительно дешевле.