Экономика
18 Октября 2017 12:10
Беларусь рассчитывает по итогам года увеличить товарооборот с Турцией до миллиарда долларов
Об этом заявил сегодня премьер Андрей Кобяков на встрече с министром развития Турции Лютфи Элваном. Эта страна - среди наших перспективных экономических партнеров. Минск заинтересован в создании сборочных производств и совместном продвижении продукции на рынки Европы и Азии. Такие переговоры уже ведут Амкадор и Гомсельмаш. Новые совместные проекты обсудят и во время визита в Беларусь премьер-министра Турции в начале следующего года.
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