Беларусь - первая страна в мире, которая узаконила технологию блокчейн

22 Декабря 2017 21:05

Эта новость сегодня разлетелась по всем мировым информационным агентствам, а IT-сообщество бурно дискутирует на эту тему в социальных сетях. Президентом подписан революционный документ - Декрет "О развитии цифровой экономики". В нем сконцентрированы прорывные вещи. Мы законодательно приземлили на своей территории технологические тренды, которые многие страны сейчас только тестируют. Появятся новые профессии - специалисты, которые будут делать беспилотные автомобили и создавать искусственный интеллект. Иностранным работникам ПВТ предоставляется полугодовой безвизовый въезд и пребывание. И это лишь малая часть. О знаковом документе

Целый кардиологический центр помещается в кармане. Это устройство уже держали в руках врачи и ждут, когда прототип превратится в полноценный инструмент для отслеживания здоровья пациента. Разработчики пока присматриваются, куда установить такой датчик - на руль автомобиля или чехол мобильного телефона? Главное, что он предупреждает о проблемах с сердцем, а не работает уже постфактум.

С содроганием сердца сегодня говорит о принятом декрете, пожалуй, все мировое IT-сообщество. Здесь лучшие отзывы в Сети.

Наш документ - пример для соседей, утверждает председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

Александр Чекан - инвестор в агростартап OneSoiL, видит выгоду для сельского хозяйства в использовании дронов и современного оборудования для мониторинга состояния почвы. Этот проект способен сэкономить фермеру сотни тысяч долларов в год. По мнению IT-бизнесмена, благодаря существенному расширению видов деятельности резидентов ПВТ появятся новые профессии в разных сферах экономики.

Мы первая в мире криптодержава. Криптовалюты в широком понятии - это не только биткоины; это прекрасный инструмент для ведения бизнеса без промедлений по всему миру. Например, компьютерным кодом может быть договор о сделке. И все участники цепи блокчейн видят, какие условия прописаны в этом умном договоре. А программа автоматически подписывает соглашение между сторонами. На сегодняшний день это самая безопасная технология для проведения транзакций и не требует третьей стороны для каких-либо сделок, отмечает Денис Алейников, юрист-международник, принимавший участие в подготовке декрета.

Новый декрет дает возможность при создании стартапа стать владельцем части его акций. При успехе проекта их стоимость будет только расти. Этот инструмент очень популярен на Западе и является одним из лучших способов для мотивации сотрудников на начальном этапе становления.

Весь грязный воздух в одном датчике. Не выходя из офиса, создатель стартапа "Эйрхант" следит за состоянием окружающей среды. Балкон стал лабораторией. Для испытательных целей на него прикрепили специальный датчик. Он показывает уровень загрязнения воздуха прямо на смартфоне. Разработчики создали как карманный вариант, так и для промышленных производств. Оказывается, от чистой среды зависит и экономическое благополучие заводов. Важно знать, откуда дует ветер.

Таким полигоном для технологических внедрений становится и вся страна. К примеру, сфера киберспорта. Теперь официально разрешено создавать компании, которые будут обучать и тренировать киберспортсменов. Минск уже является крупнейшим хабом по созданию игр в СНГ. Дальше будет появляться больше своего продукта, уверен Сергей Бруй — сооснователь крупной gamedev компании.

Курс на создание IT-страны был взят весной этого года после посещения Главой государства белорусской IT-компании в области искусственного интеллекта.

Документ революционный как для мировой IT-экосистемы, так и для белорусской экономики в целом.

Налоговый режим в Парке высоких технологий продлен до 2049 года. Резидентам не надо оплачивать НДС, налог на доходы иностранных организаций и офшорный сбор. Масштабная поддержка и системы образования - IT-компании могут оказывать спонсорскую помощь, выделять гранты талантливым преподавателям и студентам. Отменяются визы для иностранных работников и учредителей резидентов ПВТ. Они могут находиться у нас до 180 дней. Беларусь становится тихой гаванью для мощнейших разработок со всего мира.