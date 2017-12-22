Беларусь - первая страна в мире, где законодательно урегулирована технология блокчейн

22 Декабря 2017 12:03

Подписанный Президентом декрет “О развитии цифровизации экономики” революционный как для мировой IT-экосистемы, так и для белорусской экономики в целом. Налоговый режим в Парке высоких технологий продлен до 2049 года. Резидентам не надо оплачивать НДС, налог на доходы иностранных организаций и оффшорный сбор. Прописаны нормы английского права, позволяющие заключать контракты и разговаривать с зарубежными компаниями на одном языке. Благодаря расширению видов деятельности у резидентов парка появятся новые профессии в разных сферах экономики. Масштабная поддержка и системы образования - IT-компании могут оказывать спонсорскую помощь: выделять гранты талантливым преподавателям и студентам. Настоящий фурор в мировом IT-сообществе - правовое регулирование блокчейн в Беларуси. Мы первые в мире.

Напомним, что курс на создание IT-страны был взят весной этого года после посещения Главой государства белорусской IT-компании в области искусственного интеллекта.

И вот еще реакция от IT-сообщества о принятом новом документе. Нам удалось пообщаться с известным белорусским IT-предпринимателем, создателем ряда успешных стартапов, впоследствии приобретенных Facebook, Mail.Ru Group, Google Юрием Гурским. По его мнению, законодательные нововведения, прописанные в декрете, сегодня опережают многие высокотехнологичные страны.

Свои мнения по поводу нового декрета "О цифровизации экономики" эксклюзивно для Агентства теленовостей высказали известные в Беларуси и мире IT-персоны. Подробности смотрите в наших следующих выпусках.