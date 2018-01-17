Экономика
18 Января 2018 07:18
Беларусь открыла национальный стенд на "Фитур-2018" в испанском Мадриде
Это вторая по величине туристическая выставка в мире. Наша страна представлена на ней впервые. Как отметил Павел Латушко, посол во Франции и Испании по совместительству, открытие белорусского павильона на "Фитур" может позитивно сказаться на белорусском въездном туризме. Стенд в Мадриде информирует европейских путешественников о Евроиграх, они пройдут в Минске в следующем году. А также о безвизовом режиме, который действует в отношении граждан 80-ти государств. Кстати, выставку "Фитур" открывал лично Король Испании Филипп VI.
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