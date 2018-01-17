Главная>>Экономика>>Беларусь открыла национальный стенд на "Фитур-2018" в испанском Мадриде
Экономика
RSS
Беларусь открыла национальный стенд на "Фитур-2018" в испанском Мадриде
Скачать Поделиться

18 Января 2018 07:18

Беларусь открыла национальный стенд на "Фитур-2018" в испанском Мадриде

Это вторая по величине туристическая выставка в мире. Наша страна представлена на ней впервые. Как отметил Павел Латушко, посол во Франции и Испании по совместительству, открытие белорусского павильона на "Фитур" может позитивно сказаться на белорусском въездном туризме. Стенд в Мадриде информирует европейских путешественников о Евроиграх, они пройдут в Минске в следующем году. А также о безвизовом режиме, который действует в отношении граждан 80-ти государств. Кстати, выставку "Фитур" открывал лично Король Испании Филипп VI.

  

Другие новости

Экономика дня 16.01.2018 21:19 / Экономика Экономика дня
Испытано на селе. Сады Выпрабавана на сяле. Сады 15.01.2018 21:25 / Экономика Испытано на селе. Сады

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =