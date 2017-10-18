Беларусь и МВФ не планируют обсуждать вопрос новой кредитной программы во время ближайшей миссии фонда

18 Октября 2017 19:11

Сегодня об этом заявил председатель правления Нацбанка на полях 14-го Международного форума "БанкИТ". Миссия МВФ в Беларуси начнет работу через неделю, является плановой и ежегодной. Павел Каллаур отметил, что совместная программа предусматривала финансовую поддержку конкретным изменениям в стране. Сегодня они определены в соответствии с пятилетней программой. Также глава Нацбанка отметил расхождения с фондом по скорости этих изменений. В частности, по тарифам на ЖКУ: по его словам, прежде чем возвращаться к поддержке международных организаций, необходимо разобраться с рядом вопросов, включая фискальные риски, их управление и оценку.

Павел Каллаур, председатель правления Нацбанка Беларуси: "Мы, безусловно, будем рассматривать в целом макроэкономическую ситуацию в стране, те изменения, которые происходили в течение текущего года, то, что мы наметили в пятилетней программе. Что касается конкретной программы, которая могла бы поддержать финансово происходящие в Беларуси изменения, то в ходе работы этой миссии данный вопрос не планируется к рассмотрению".

Форум собрал более полутора тысяч экспертов в сфере финансов, IT и управления более чем из 10 стран. В центре внимания - концепция создания в Беларуси системы мгновенных платежей, цифровая трансформация банковской сферы, улучшение расчетного обслуживания клиентов.