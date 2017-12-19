Беларусь и Ланьчжоу развивают отношения во всех сферах туризма

19 Декабря 2017 15:23

Свыше трех миллионов потенциальных туристов для Беларуси - такой большой поток путешественников может открыть для Минской области сотрудничество с китайским городским округом Ланьчжоу. Развивать отношения зарубежные гости планируют во всех сферах туризма - от культурной до медицинской. Таким образом, в области уже появляются указатели на китайском языке. Языковые барьеры более не мешают гостям из Поднебесной и при планировании своего путешествия: большинство туристических сайтов также планируют перевести на китайский язык.

Кроме туристических связей, Беларусь с Ланьчжоу соединили и железнодорожные маршруты. Год назад между Минском и китайским городом стали курсировать грузовые поезда. Ланьчжоу является крупным промышленным центром Китая: здесь развивают химическое производство, машиностроение, нефтепереработку.