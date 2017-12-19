Беларусь и Китай расширяют сотрудничество в сфере пищевой промышленности

16 Декабря 2017 21:08

Мы - первые в СНГ и 13-е в мире, кто аккредитован на поставку говядины на этот огромный рынок. Сумма выручки от экспорта белорусской продукции в КНР в следующем году вырастет в 10 раз. По итогам 2017-го мы планируем получить в казну до 15 миллионов долларов от торговли с Поднебесной. А на 2018-й уже подписаны контракты на 114 миллионов.

Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказал Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц. Речь идет о соглашениях, подписанных во время его визита в Китай на этой неделе. Они касаются поставок молочной продукции, крахмала, зеленый свет включен и для 2 белорусских предприятий по производству говядины.

О новой линейке продукции из Беларуси в Поднебесную, продаже под единым брендом, о китайских инвестициях и что за них построят, а также новых подходах в логистике на дальние расстояния - смотрите в "Главном эфире" уже в это воскресенье.