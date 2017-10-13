Беларусь и Азербайджан выступают за развитие инвестиционного сотрудничества

11 Октября 2017 19:03

Сегодня в Совете Республики Михаил Мясникович встретился с председателем Милли Меджлиса Октаем Асадовым. В ходе переговоров политики сделали ставку на тесные региональные связи и создание научного фонда в законодательных органах двух стран. Есть перспективы совместного выхода производителей на рынки Ирана и Турции. В частности, у Гянджинского автомобильного завода. Хорошие новости и для туристов: страны готовы увеличить число авиарейсов. Парламентарии высказываются и за более тесное взаимодействие в международных организациях.