Беларусь и Азербайджан – давние партнеры

12 Апреля 2018 15:05

Регулярные встречи лидеров способствуют продвижению экономического сотрудничества. Страны постепенно преодолевают спад в торговле. По итогам прошлого года – 160 миллионов долларов. Позитивный пример промышленной кооперации - Гянджинский автомобильный завод. Как раз в начале апреля с его конвейера сошел 10-тысячный трактор. В те дни в Азербайджане присутствовал вице-премьер Владимир Семашко. В итоге договорились увеличивать сборку автотехники МАЗ и наладить производство автобусов. Перспективны поставки техники Гомсельмаша - не исключено, что будет организована и сборка сельхозтехники. Достигнуты договоренности о проработке проектов по созданию сборочного производства белорусских лифтов, дизель-генераторов, а также о поставках электробусов в Азербайджан.