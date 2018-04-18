Авиапарк "Белавиа" пополнился новым самолетом

18 Апреля 2018 21:34

В Бразилии прошла церемония передачи только сошедшего с конвейера Embraer лайнера Е-175. Сегодня самолет еще в пути, а завтра в Национальном аэропорту Минск пройдет встреча нового борта. Это первый Embraer "Белавиа" в новой ливрее.

Как создавали "летающий василек" на заводе в Бразилии, увидел Евгений Перлин. Территория завода Embraer в 66 футбольных полей. Здесь же - одна из самых длинных взлетно-посадочных полос в мире. И около сотни ангаров. В каждом - синхронная работа. На производство самолета уходит 2,5-3 месяца. Производство фюзеляжа, наполнение системами авионики, гидро- и звукоизоляция. В каждом самолете - примерно 45 километров различных кабелей.

После проверки всех систем, чтобы закрепить крылья на фюзеляже, используются именно эти болты. Для каждого крыла требуется 100 болтов.

Закрепляют крылья, подвешивают двигатели, красят - и лайнер готов! Для того чтобы "василек" засиял, потребовалось 160 литров грунтовки и краски. Самолет покрывают пятью слоями. А сушат ливрею при 60 градусах по Цельсию. На весь процесс - 5 дней.

Олег Салтовский освоил все типы самолетов, которые использует "Белавиа". На Boeing налетал около 6 тысяч часов. Сейчас летает на Embraer. О плюсах нового борта рассказывает с искренней гордостью. Самое ощутимое - это экономия топлива за счет конструкции двигателя.

Сотрудничество с Embraer началось чуть более 5 лет назад. Для приемки нового воздушного судна в Бразилию прибыла внушительная делегация "Белавиа". Техники, инженеры, пилоты, а также руководство и журналисты. Самый популярный вопрос - сколько стоит новый борт. Конечно, это коммерческая тайна, но выгоды удалось добиться благодаря развитию сотрудничества Беларуси и Бразилии.

Анатолий Гусаров, гендиректор авиакомпании "Белавиа": "Благодаря тому, что в финансировании этого проекта участвует не только наш белорусский Банк развития, а еще и Бразильское финансовое агентство, это значительно удешевляет стоимость проекта, стоимость привлекаемых ресурсов для оплаты этих трех самолетов".

Первый новый Embraer в этом году в Беларуси будут встречать в четверг в Национальном аэропорту Минск. Первый рейс запланирован на 24 апреля. Среди вероятных направлений - Ростов, Казань, Санкт-Петербург. А в ближайшие два месяца авиапарк "Белавиа" пополнят еще два судна модели 195 - в них чуть больше мест и дальность полета. Большой репортаж о работе завода Embraer смотрите в программе "Главный эфир" в воскресенье вечером на "Беларусь 1".