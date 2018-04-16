Авиапарк Белавиа пополнился новым самолетом

18 Апреля 2018 07:11

В Бразилии прошла церемония передачи лайнера Е-175. Это первый "Эмбраер" Белавиа в новой ливрее. "Василек" на протяжении последней недели проходил облет, тестирование и проверку белорусскими инженерами. Воздушное судно собирали на заводе в Бразилии около трех месяцев. Изменился внешний дизайн, интерьер, а также расположение кресел. Кроме того, самолет стал более управляемым и экономичным. Добавилось место и на полках для ручной клади. Такая покупка - уже вторая сделка за 5 лет сотрудничества Белавиа и завода "Эмбраер".

Анатолий Гусаров, гендиректор ОАО "Авиакомпания "Белавиа": "И сегодня мы определились, что в течение ближайших двух лет мы приобретем 8 самолетов этого производителя. В том числе 3 самолета в собственность в этом году и 5 в лизинг. Это даст возможность расширять маршрутную сеть, открывать новые линии, самое главное - предоставлять пассажирам комфортабельные перелеты, достаточно дешевые тарифы и высокий уровень комфорта и сервиса на этих самолетах".

Сегодня самолет находится в пути. В Минск его доставляют с тремя техническими остановками для дозаправки. А уже завтра в Национальном аэропорту состоится торжественная церемония встречи, куда приглашены специалисты отрасли и множество журналистов не только из Беларуси.