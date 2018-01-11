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Ассортимент и рынки сбыта расширяют предприятия Минской области по переработке мяса и молока
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11 Января 2018 15:29

Ассортимент и рынки сбыта расширяют предприятия Минской области по переработке мяса и молока

Завод в Борисове в прошлом году отправил партию масла в Турцию. В целом экспортируется более ста видов молочной продукции. Выдерживать конкуренцию помогает, в том числе, и масштабная модернизация завода.

Анатолий Яцко, исполняющий обязанности гендиректора молокоперерабатывающего предприятия: "На молочном форуме была озвучена формула 30-30-30. То есть, это рынок России - 30%, рынок внутренний - 30% и 30% - искать рынки других стран. Поэтому на сегодня мы активно ведем сотрудничество с разными странами, например, с Китаем. Также это Азербайджан, Грузия, Узбекистан".

Эксперты подсчитали: по итогам года производство молока увеличилось в 19 из 22 районов Минской области. Наиболее высокие надои в хозяйствах Несвижского, Смолевичского и Дзержинского районов.

  

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