Арестованы мусульмане-экстремисты, которые тренировали детей совершать теракты в школах

9 Августа 2018

В американском Нью-Мексико арестованы четверо мусульман-экстремистов, которые тренировали детей совершать теракты в школах. На импровизированной базе в пустыне в нечеловеческих условиях содержались 11 несовершеннолетних. Главный фигурант дела - 39-летний Сирадж Ваххадж - сын радикально настроенного американского имама, который, предположительно, стоит за организацией теракта в Нью-Йорке в 1993 году. Тогда в подвале Всемирного торгового центра взлетел на воздух грузовик с взрывчаткой.

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