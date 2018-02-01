Андрей Кобяков встретился с первым вице-премьером Грузии Дмитрием Кумсишвили

31 Января 2018 21:06

Раскрепощение деловой инициативы, стимулирование занятости вкупе с либерализацией законодательства - новые преимущества отечественной экономики, подогревающие интерес извне.

Удвоить взаимный товарооборот до 200 миллионов долларов - эта задача стоит перед Беларусью и Грузией. Сегодня об этом говорил премьер-министр Андрей Кобяков на встрече с первым вице-премьером Грузии Дмитрием Кумсишвили. У сторон широкий спектр взаимодействия: промышленность, сельское хозяйство, нефтехимия, фармацевтика, гуманитарное сотрудничество. Грузия является одним из важнейших наших партнеров в регионе. Сейчас в Беларуси находится представительная делегация этой кавказской страны. А белорусско-грузинский бизнес-форум, который сегодня в Минске собрал бизнесменов двух стран, стал местом обмена идеями, опытом и предложениями, как совместными усилиями достичь намеченной цели. С подробностями наш корреспондент Светлана Лукъянюк.

Это кадры августа прошлого года. Наши спасатели помогают тушить леса в Грузии прямо с воздуха. Полсотни вылетов, тонны воды и примерно четверть охваченной пожарами территории Боржомского ущелья. Тогда решение поддержать в беде приняли на высшем уровне. Под угрозой были жилые дома.

Сегодня 10 наших спасателей получили награды от первого вице-премьера Грузии в Университете гражданской защиты, где профессионально готовят кадры для МЧС.

Дмитрий Кумсишвили, первый вице-премьер-министр Грузии, Министр экономики и устойчивого развития: "Для меня огромная честь от лица грузинского народа поблагодарить этих людей за то, что они стояли рядом с нами при тушении этого пожара. Кроме того, что мы привезли награды, мы посмотрели университет, который вертикально интегрирован, имеет высокие технологии, знания, профессионализм, возможности реально научить профессионалов, чтобы они трудились на благо нашего и вашего народа при ликвидации различных происшествий".

Слаженная работа наших спасателей и надежность техники могут стать решающим аргументов в желании купит белорусские оборудование для борьбы с огнем для грузинского МЧС. Тем более что наши производители на рынке не первый год. Успешно продаем и в Россию, Казахстан. Таджикистан, говорит руководитель предприятия аварийно-спасательной техники Олег Дерябин. Сегодня его аппаратура на наших МАЗах.

Это только один из примеров будущих контрактов, из которых, собственно, и складывается копилка товарооборота.

За прошлый год обе страны вместе наторговали на 73 миллиона долларов. Но что самое показательное - сумма эта увеличилась более чем наполовину по сравнению с 16-м годом. В Грузии спросом пользуются наши продукты питания: мясные и молочные, а в Беларуси - грузинские вина и минеральные воды, фрукты и овощи.

В конце ноября в Тбилиси была наша делегация. Тогда обсуждали новые проекты. Например, по замене лифтов в жилых домах. Пока речь идет только о небольшой партии - менее двух десятков. Хотя потребность в этих кабинах там колоссальная. Так что есть вероятность, что контакты будут пересматриваться в сторону увеличения. Тогда на переговорах в Тбилиси договорились разливать и грузинский коньяк на наших заводах. И скрепили это соглашение подписями.

Разговор, начатый тогда, продолжили сегодня в Беларуси в Доме правительства. По тем же лифтам - готовы совместно собирать до 250 единиц. А в отдаленной перспективе до 2 тысяч. Понятно, во главу угла ставится экономика. Цифра, как ориентир в товарообороте на этот год, 120-130 миллионов долларов.

Более предметно бизнес и чиновники говорили на межправительственной комиссии. В таком составе она собирается четвертый раз. В начале заседания сразу заявления о готовности работать дальше. Причем подкрепленные конкретными проектами - это социальная сфера и здравоохранение.

Особое место - агропромышленный комплекс. В этом году, уверены грузины, в Беларуси заработает и их торговый дом. Ведь Грузии 7 магазинов с нашими продуктами питания. И там всегда очереди. Так что уже задумываются о восьмом. Но помимо торговли сегодня говорят о совместных проектах. Например, о селекционно-племенных центрах.

Сегодня в Грузии работает 15 представительств и дочерних предприятий Беларуси. Среди них и "БелАЗ-Холдинг" и Белнефтехим. Интерес сегодня у грузин и к нашему подвижному составу. Тем более хорошо зарекомендовали себя поезда "Штадлер". Здесь сошлось все - и цена, и качество.

Сегодня говорили и о развитии авиасообщения, открытии новых рейсов по новым направлениям. Тем более туризм развивается быстрыми темпами. Белорусы выбирают курорты Батуми и других городов. Только за прошлый год рост на треть. К тому же быстрая логистика - это неоценимая помощь и для производителей.

Все, что было заявлено сегодня на совместной комиссии, скрепили подписями в протоколах и на уровне руководителей, и по отраслям взаимного интереса.

Уже завтра в программе визита грузинских гостей - индустриальный парк "Великий камень", агрогородок "Озерец-Агро" и Банк развития. Следующая такая масштабная встреча бизнеса и чиновников будет уже через месяца полтора в Тбилиси. В марте там пройдет грузино-белорусский бизнес-форум и заседание делового совета. Возможно проекты, которые обсуждали сегодня в Минске, подпишут уже на грузинской территории.