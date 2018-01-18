Андрей Кобяков посетил налоговую инспекцию Заводского района Минска

18 Января 2018 21:08

Компании Google, Amazon и Net-flix встали на налоговый учет в Беларуси для оплаты НДС на электронные услуги. Так называемый налог на Google взимается с этого года. Об этом рассказал сегодня глава ведомства Сергей Наливайко премьеру Андрею Кобякову во время посещения налоговой инспекции по Заводскому району Минска. В этот перечень вскоре планирует войти и Uber. Первые платежи в бюджет от зарубежных компаний будут в апреле. Получить за год рассчитывают около 4 миллионов долларов. Уверены они в росте самозанятых. Согласно принятому указу, работать без регистрации ИП - за единый налог. Новые правила начали действовать уже с ноября.

Сегодня премьеру рассказали и о новых методах работы с плательщиками. Время ожидания и обслуживания сокращено до 5 минут, в помощь электронная очередь и нет привязки инспекторов за субъектами хозяйствования. Тем самым пресекается коррупция. По стране таких центров обслуживания 11. За этот год появится столько же, например, в Орше, Бобруйске и Борисове.