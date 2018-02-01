Экономика
1 Февраля 2018 13:04
Анатолий Калинин обсудил с Huawei серию совместных проектов
Возможность поставки сетевых решений и оборудования для РНПЦ онкологии и медицинской радиологии, а также для Минского онкодиспансера сегодня обсудили представители компании Huawei на встрече с вице-премьером Анатолием Калининым. Стороны также затронули и серию других совместных проектов, в частности реализацию систем "Умный город" и "Безопасный город" в Минске.
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